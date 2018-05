Am 25. Mai erscheint das 3D-Adventure Detroit: Become Human exklusiv für die PS4. Neben dem Trailer zum Verkaufsstart veröffentlichte Quantic Dream heute Spielszenen eines Mitarbeiter-Interviews mit "Cyber Life". In diesem führt Elijah Kamski durch die Produktionsstätten der Androiden und erläutert wieso es so wichtig ist Künstliche Intelligenz zu erschaffen.Letztes aktuelles Video: Das Interview Kamski