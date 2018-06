Detroit: Become Human: Hat sich in zwei Wochen über eine Million Mal verkauft - 4Players.de

Spoiler Show und als sich nach dem Abspann Hank und Connor umarmt haben ... was für ein atemberaubender Moment und das von einem Spiel

super, für mich ein absoluter Wahnsinns-Titelhabe jede Minute der Story mit Spannung genossen, hatte Mitleid mit den Charakteren und es war das erste Spiel, wo 'falsche' Entscheidungen auch mal knallhart bestraft wurdenso viele verschiedene Ausgänge der einzelnen Kapitel und sie haben auch noch merkliche Auswirkungen Stunden späterdie absolut geniale Mimik und Gestik zusammen mit der fotorealistischen Grafik tat ihr übrigesdachte God of War hat den 'Spiel des Jahres'-Titel für mich inne, aber jetzt bin ich mir wieder unschlüssigwird definitiv dauerhaften Bestand in meiner Sammlung haben und eines der wenigen Spiele sein, an die ich mich in der nächsten Generation gerne zurück erinnere