Detroit: Become Human: Update 1.06 behebt fehlerhafte Komplettierungsrate - 4Players.de

Quantic Dream und Sony haben die Aktualisierung 1.06 für Detroit: Become Human auf PlayStation 4 veröffentlicht, wie die Kollegen von Gearnuke berichten . Der PS4-Patch sei zwar nur knapp 200 MB groß, behebe aber eins der nervigsten Probleme hinsichtlich der Komplettierung von David Cages Androiden-Thriller (zum Test ).Wer bislang aufgrund verbuggter Knotenpunkte davon abgehalten wurde, eine Abschlussrate von 100 Prozent zu erreichen, kann also aufatmen. Die betroffenen Knotenpunkte in "Fugitives" (Flüchtige), "On the Run" (Auf der Flucht) und "Battle for Detroit" (Kampf um Detroit) seien nämlich allesamt entfernt worden.Letztes aktuelles Video: Video-Test