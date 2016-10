Outlast 2: PS4-Demo im PlayStation Store erschienen - 4Players.de

Aktualisierung vom 4. Oktober 2016, 13:01 Uhr:



Ursprüngliche Meldung vom 4. Oktober 2016, 11:08 Uhr:

Das ging schnell. Inzwischen ist die PlayStation-4-Demo von Outlast 2 auch im europäischen PlayStation Store erhältlich. Der Download wiegt 5,4 GB und ist außerhalb Deutschlands auch nicht an eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft gebunden.Red Barrels haben anscheinend klammheimlich eine PS4-Demo zu Outlast 2 vorbereitet, die im hiesigen PlayStation Store bereits gelistet wird . Im australischen Store sei die Anspielfassung des Survial-Horror-Titels laut VG 24/7 sogar schon erhältlich. In Europa dürfte die Veröffentlichung wohl mit dem heutigen Store-Update am späteren Nachmittag einhergehen, wobei der Download in Deutschland laut Produktbeschreibung an eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft gebunden sein wird. Outlast 2 soll Anfang 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Exklusive gamescom-Spielszenen