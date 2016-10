Outlast 2: PS4-Demo im PlayStation Store erschienen, Steam und Xbox Store folgen - 4Players.de

Aktualisierung vom 4. Oktober 2016, 16:40 Uhr:







Aktualisierung vom 4. Oktober 2016, 13:01 Uhr:



Ursprüngliche Meldung vom 4. Oktober 2016, 11:08 Uhr:

Wie die Entwickler mitteilen, sollen neben der PS4-Demo auch kostenlose Anspielfassungen für PC und Xbox One folgen, die je nach Region ebenfalls schon heute via Xbox Store und Steam erhältlich sein können. Allerdings soll die Demo nur zeitlich begrenzt verfügbar sein und nach Halloween wieder aus den Stores verschwinden.Das ging schnell. Inzwischen ist die PlayStation-4-Demo von Outlast 2 auch im europäischen PlayStation Store erhältlich. Der Download wiegt 5,4 GB und ist außerhalb Deutschlands auch nicht an eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft gebunden.Red Barrels haben anscheinend klammheimlich eine PS4-Demo zu Outlast 2 vorbereitet, die im hiesigen PlayStation Store bereits gelistet wird . Im australischen Store sei die Anspielfassung des Survial-Horror-Titels laut VG 24/7 sogar schon erhältlich. In Europa dürfte die Veröffentlichung wohl mit dem heutigen Store-Update am späteren Nachmittag einhergehen, wobei der Download in Deutschland laut Produktbeschreibung an eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft gebunden sein wird. Outlast 2 soll Anfang 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Exklusive gamescom-Spielszenen