Outlast 2: Australien verweigert Alterseinstufung, vorerst keine Veröffentlichung möglich - 4Players.de

Outlast 2 hat in Australien keine Alterseinstufung erhalten. Daher ist ein Verkauf des Horrospiels von Red Barrels auf dem fünften Kontinent vorerst verboten. Das meldet PC Gamer und verweist darauf, dass zuvor bereits Hotline Miami 2 und Valkyrie Drive: Bhikkuni das gleiche Schicksal ereilte.Gründe für eine Verweigerung der Einstufung sind nach offiziellen Angaben Spiele, "die Angelegenheiten von Sex, Drogenmissbrauch, Verbrechen, Grausamkeiten, Gewalt oder abscheuliche oder abstoßende Phänomene auf eine Weise anschaulich darstellen, ausdrücken oder sich auf andere Weise damit befassen, dass sie in dem Maße gegen allgemeine und von vernünftigen Erwachsenen akzeptierten Standards von Moral, Anstand und Korrektheit verstoßen."Nach Angaben von Kotaku bekam die Demo von Outlast 2 im September letzten Jahres noch eine Freigabe ab 18 Jahren. Die Verweigerung einer Alterseinstufung bedeutet nicht zwingend das endgültige Aus für eine Veröffentlichung in Australien. Wie in Deutschland haben die Entwickler auch dort die Möglichkeit, durch nachträgliche Anpassungen bzw. Schnitte noch eine Einstufung zu erhalten.Letztes aktuelles Video: Underscares