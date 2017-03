Outlast 2: Bekommt doch Einstufung in Australien - und auch in Deutschland - 4Players.de

Nachdem das australische Rating Board dem Horror-Schocker Outlast 2 zunächst eine Einstufung verweigerte und damit quasi einer Veröffentlichung einen Riegel vorschob (siehe News ), legte Red Barrels sein Werk ein weiteres Mal zur Prüfung vor und bekam danach eine Freigabe mit dem Rating R18+. Das meldet Gamespot . Das Magazin will außerdem erfahren haben, dass die Entwickler für die erneute Prüfung keine Inhalte verändert haben und in Australien die gleiche Version veröffentlicht wird wie im Rest der Welt. Darunter auch Deutschland, wo Outlast 2 von der USK mittlerweile eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten hat.Outlast 2 erscheint am 25. April für PC, PS4 und Xbox One. Neben der digitalen Einzel-Veröffentlichung ist das Spiel außerdem Teil der Sammlung Outlast Trinity , die auf Disk erscheint und neben Outlast sowie Outlast 2 auch die Erweiterung Whistleblower enthält. Der Preis für diese Collection liegt bei knapp 40 Euro und wird von Warner Brothers Games vertrieben.Letztes aktuelles Video: Underscares