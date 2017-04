Outlast 2: Systemvoraussetzungen benannt - 4Players.de

Betriebssystem: Windows Vista 7, 8 oder 10 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i3-530

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 260 oder ATI Radeon HD 4870 mit 1 GB Grafikspeicher

DirectX Version 10

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX kompatibel

Betriebssystem: Windows Vista 7, 8 oder 10 (64-Bit)

Prozessor: Intel Core i5

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 660 oder ATI Radeon HD 7850 mit 1,5 GB Grafikspeicher

DirectX Version 11

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX kompatibel

In der nächsten Woche (am 25. April) wird Outlast 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Im Zuge der bevorstehenden Veröffentlichung des Survival-Horrorspiels hat Red Barrels Games die (recht moderaten) Systemanforderungen der PC-Version bei Steam benannt. Es folgen die Systemanforderungen im Überblick.(720p mit 30 fps)(1080p mit 60 fps)Letztes aktuelles Video: Underscares