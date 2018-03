Outlast 2: Für Switch erschienen; PC-Update mit extraleichtem Story-Modus - 4Players.de

Ein Jahr nach seinem Start auf dem PC ist das Horror-Spiel Outlast 2 gestern auch überraschend im eShop für Nintendo Switch erschienen. Die PC-Version hat gleichzeitig ein Update bekommen, das einen extraleichten Story-Modus hinzufügt - hier geht es zu den enstsprechenden Infos auf Steam Laut den Erfahrungen einiger Nutzer im Resetera-Forum handelt es sich dabei um einen zusätzlichen Modus (worauf in der offiziellen Beschreibung nicht eindeutig eingegangen wird). Weniger Begegnungen mit Feinden sollen dem Spieler mehr Platz zum Durchatmen und Einfühlen in die Welt geben. Laut Entwickler Red Barrels ist es nach wie vor möglich, zu sterben. Man habe allerdings die Zahl der Gegner, ihre Geschwindigkeit sowie ihre Schadenswerte verringert. Auch ihre Wahrnehmung wurde eingeschränkt. Zudem biete das veränderte Spieltempo mehr Raum für Erkundungen anstelle von Verfolgungsjagden.Des Weiteren wurden offenbar wieder einige Gewaltdarstellungen oder andere drastische Details hinzugefügt, die kurz vorm Start gestrichen wurden. Das sei damals nötig gewesen, um noch die Alterseinstufung "M" zu erreichen, so die Erklärung auf Steam. Bereits im Mai vergangenen Jahres erschien ein Patch, der den Schwierigkeitsgrad auf der Stufe "Normal" ein wenig entschärfte.Letztes aktuelles Video: Video-Test