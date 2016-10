Objects in Space: Entwickler stellen neue Steuerkonsole im Video vor - 4Players.de

Schon im vergangenen Jahr hatten die Entwickler eine physische Steuereinheit für ihren Raumschiffsimulator Objects in Space gebaut - jetzt stellen sie Version MK2 im Video vor, denn auf den Spielemessen PAX East und PAX West war die Konsole bereits im Einsatz.Objects in Space ist kein Spiel wie Elite Dangerous ; vielmehr befehligt man das Schiff von innen heraus, indem man Informationen von Monitoren abliest und notwendige Aktionen an verschiedenen Konsolen aktiviert. Das australische Studio Flat Earth Games will an das Gefühl erinnern ein U-Boot zu steuern.Erscheinen soll das Spiel 2017 für Windows, Mac und Linux.Letztes aktuelles Video: Steuerkonsole MK2