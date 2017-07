Objects in Space: 505 Games veröffentlicht die Weltraumsimulation in einer offenen Welt Anfang 2018 - 4Players.de

505 Games übernimmt den Vertrieb der Weltraumsimulation Objects in Space , wie sowohl der Publisher als auch Entwickler Flat Earth Games u.a. auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben haben. Anfang kommenden Jahres soll das Spiel für Windows, Mac und Linux erscheinen.Das Besondere an Objects in Space ist die Art und Weise, mit der man ein Raumschiff durchs Weltall navigiert, denn das geschieht nicht aus einer Außen- oder Cockpit-Perspektive, sondern als würde man wie in einem U-Boot auf Konsolen mit verschiedenen Funktionen blicken. Der Schwerpunkt liegt nicht auf actionreichen Kämpfen, sondern dem unbemerkten "Schleichen" durch die Galaxie.Der Apollo-Cluster, in dem man sich dabei frei bewegen kann, sei eine offene Welt, in der keine einzige Dialogzeile wiederholt wird; Entscheidungen sollen dadurch mehr Gewicht bekommen. "Wir loten die Grenzen der Offenheit aus, die eine offene Welt ausmacht", sagt Lead Designer Leigh Harris, der nach neun Jahren als PR-Mitarbeiter bei Rockstar Games und späterer Autor verschiedener Magazine (PC Powerplay, Kotaku, The Guardian) das Studio Flat Earth Games mitgegründet hatte. "Auf die Reise eines Helden verzichten wir ebenso wie auf eine zentrale Questreihe. Stattdessen gibt es viele kleine Geschichten, die man als Spieler erleben kann, falls man das möchte."Die Entwickler haben Objects in Space außerdem so konzipiert, dass man eigene Eingabegeräte, etwa im Stil der im Spiel vorkommenden Konsolen, bauen kann. Auf Messen haben sie schon mehrmals eigene Konstruktionen vorgestellt:Letztes aktuelles Video: Steuerkonsole MK2