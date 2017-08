Megaton Rainfall: Das Superheldendasein beginnt Ende September auf PS4 und PSVR - 4Players.de

Die spanischen Entwickler von Pentadimensional Games wollen ihr Superhelden-Abenteuer Megaton Rainfall am 26. September auf PlayStation 4 und PlayStation VR starten. Die PC-Version soll ebenfalls noch im Herbst 2017 via Steam erscheinen. In der dortigen Spiebeschreibung heißt es: "Megaton Rainfall ist ein Superheldenspiel aus der Ego-Perspektive. Eine weltweite Alien-Invasion ereignet sich und du musst dich ihr stellen - alleine. Jage riesige Zerstörungsmaschinen mit Überschallgeschwindigkeit rund um die Erde, die im Spiel so groß ist, wie die echte Erde, und von semi-prozessual generierten Städten bedeckt wird.Anschließend entledigst du dich der Alien-Maschinen mit deinen tödlichen Energieschüssen. Aber Vorsicht, vermeide menschliche Opfer! Du bist so mächtig, dass du eine Spur zerstörter Gebäude hinterlässt, wenn du deine Ziele verfehlst!Spüre eine nie dagewesene Bewegungsfreiheit, während du durch Gebäude fliegst, die Schallmauer durchbrichst und auf ungeahnte Geschwindigkeiten beschleunigst. Durchbrich die Atmosphäre, umfliege die Erde in Sekunden und bereite dich auf deinen nächsten Kampf vor. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer