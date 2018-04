Dead Secret: Horror-Adventure erscheint Ende April für PS4 und PSVR - 4Players.de

Das bereits für Samsung Gear VR, Oculus Rift, HTC Vive, Mac und PC erhältliche Horror-Adventure Dead Secret wird am 24. April 2018 auch als Download für PlayStation 4 und PlayStation VR erscheinen. Für die Konsolenadaption wird Entwickler Robot Invader von Frame Interactive ( Headmaster ) unterstützt, dessen Gründer Ben Throop den Titel auf dem PlayStation Blog folgendermaßen umreißt: "Dead Secret kann ich am besten als Horror-Mystery Adventure beschreiben, in welchem ihr einen Mordfall untersucht.Es hat eine verdrehte, unglaubliche Story, die ihr nach und nach enthüllt, während ihr in einem kürzlich verlassenen Haus herumschleicht, geheime Dokumente entdeckt und das Geheimnis der Vergangenheit eines exzentrischen Mannes löst, bevor ihr…naja, ich will es euch nicht versauen."Letztes aktuelles Video: Announcement-Trailer