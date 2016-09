Paragon: Kurzer Grafikvergleich im Video: PlayStation 4 vs. PlayStation 4 Pro - 4Players.de

Epic Games und Sony haben ein kurzes Video (ohne Werbung) veröffentlicht, in dem die Grafik von Paragon auf der PlayStation 4 und der PlayStation 4 Pro verglichen wird. Auf der PS4 Pro sind mehr Umgebungsdetails (Stichwort: Gras) und deutlich bessere Lichteffekte zu sehen. Der MOBA-Shooter befindet sich derzeit in der offenen Betaphase und kann kostenlos auf PC sowie PlayStation 4 gespielt werden. Ein Update zum Entwicklungsfortschritt und der Partiedauer von Steve Superville (Creative Director) findet ihr hier Letztes aktuelles Video: PS4 vs PS4 Pro Vergleich