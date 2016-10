Paragon: Schattennacht-Event mit kostenlosen Halloween-Skins - 4Players.de

Epic Games wird vom 11. Oktober bis zum 6. November 2016 in Paragon das Schattennacht-Event veranstalten, bei dem man kostenlose Halloween-Skins für das auf PC und PlayStation 4 in der offenen Beta befindliche MOBA erhalten könne. Dafür müsse man einfach bis zum 24. Oktober seinen Epic-Account mit seinem Twitch-Account verknüpfen und Paragon-Streams auf Twitch verfolgen. Verfügbare Skins seien Sweet Dreams Khaimera, Feline Queen Sparrow, Mephisto Gideon, Skull-Bot Twinblast, Spider Witch Belica und Franken-Grux. Während des gesamten Events werde man als Dock-o-Lantern Murdock spielen und diesen Skin dauerhaft behalten können, sofern man seine Accounts verknüpft habe. Wer will, könne auch sofort ein Paket mit allen, zwischen dem 25. Oktober und dem 6. November verfügbaren Skins käuflich erwerben. Mehr dazu hier sowie im aktuellen Video:Letztes aktuelles Video: Schattennacht