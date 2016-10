Paragon: Kleinere Karte in Entwicklung; kürzere Match-Dauer angepeilt - 4Players.de

Das Layout der neuen Karte

Die neue Karte ist ungefähr 30 Prozent kleiner

Epic Games arbeitet an einer weiteren Karte für Paragon . Die Karte mit dem Titel "Monolith" soll ca. 30 Prozent kleiner als das bisherige Schlachtfeld (Legacy bzw. Vermächtnis) ausfallen. Damit verbunden sollen auch die Matches kürzer und fokussierter ausfallen. Cameron Winston (Lead Hero Designer) schreibt dazu: "Eines der anderen wesentlichen Features der Karte ist eine ganzheitliche Neu-Ausbalancierung von dem, was eine Karte mit optimalerer Größe bedeutet. Unsere Zusage an euch ist es, dass das Umherbewegen besser wird, dass die Kämpfe dort besser werden, und dass ihr all die Vertikalität und den Dschungel erhaltet, die ihr erwartet. Unsere Basis-Bewegungsgeschwindigkeit wird schneller als bisher sein, und es wird keine unterschiedlichen Bewegungsgeschwindigkeiten durch den Reisemodus mehr geben. Größer ist nicht immer besser." Im Gegensatz zur aktuellen Karte wird Monolith asymmetrisch gestaltet sein. Dadurch sollen die Matches dynamischer ablaufen.