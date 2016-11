Paragon: Der Monolith erscheint Anfang Dezember mit Veränderungen beim Spielablauf - 4Players.de

Am 6. Dezember wird Monolith für das Free-to-play-MOBA Paragon veröffentlicht und damit die derzeitige Karte als primäres PvP-Erlebnis ablösen. Das verkündet Epic Games auf der offiziellen Webseite zum Spiel. Damit sollen auch einige Änderungen am Spielablauf und dem Design einher gehen, die man bereits an anderer Stelle thematisiert hat.Letztes aktuelles Video: Crunch