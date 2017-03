Paragon: Jubiläumsupdate: Heldin Yin und Balance-Aktualisierung - 4Players.de

Epic Games hat zum einjährigen Jubiläum von Paragon ein größeres Spieleupdate veröffentlicht, das die neue Heldin Yin (Kategorie: Carry) mit sich bringt. Sie kann u. a. Projektile verlangsamen und sie zurück auf die Gegner schleudern. Außerdem wurde die Helden-Balance ausführlich angepasst ( Change-Log ). Auch manche Karten wurden überarbeitet, so dass sie nun wirkungsvollere passive und aktive Fähigkeiten beinhalten. "Diese Veränderungen reflektieren die allgemeine Richtung, in die sich Paragons Überarbeitung des kompletten Kartensystems in 2017 bewegt", schreiben die Entwickler. "Spieler die diese Woche ein Match spielen bekommen ein 'Jahr eins Geschenk', welches einen von sechs Skins vom Vault enthält. Das Geschenk ist ein besonderes 'Dankeschön' für den Support. Außerdem warten auf alle Spieler doppelte XP, zusammen mit reduzierten Bundles, Schatzkisten und Schlüsseln."Letztes aktuelles Video: Patch Vorschau v383