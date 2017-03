Kona: Die Ermittlungen im eisigen Kanada haben begonnen - 4Players.de

Heute, am 17. März 2017, fällt der Startschuss für die Ermittlungen in Paraboles Mystery-Adventure Kona , das für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One als Download erhältich ist. Dazu heißt es auf Steam : "Oktober 1970. W. Hamilton, ein reicher Industrieller, der sich ein Jagdhaus in Nordkanada zugelegt hat, meldet mehrere Fälle von Vandalismus gegen seinen Besitz. Nachdem nicht ermittelt werden kann, wer es wagt, sich derart gegen ihn aufzulehnen, engagiert Hamilton den bekannten Privatdetektiv Carl Faubert. In Kona gerät Carl in einen so unerwarteten wie heftigen Schneesturm. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Detektivs Faubert und muss die mysteriösen Geschehnisse aufklären, die sich dort hoch oben im kanadischen Norden ereignet haben." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer