Kona: VR-Version für PlayStation VR, Vive und Rift veröffentlicht - 4Players.de

Ravenscout und Entwickler Parabole haben eine VR-Umsetzung des Mystery-Adventures Kona veröffentlicht - der nachfolgende Trailer vermittelt einen kurzen Eindruck. Die Version für PlayStation VR, HTC Vive und Oculus Rift ist zum Download auf Steam bzw. im PlayStation Store erhältlich. Der DLC kostet einzeln knapp 6 Euro."Kona ist ein sehr stimmungsvolles, überraschend vielfältiges Adventure moderner Schule", schrieb Jörg in unserem Test des im vergangenen Jahr erschienenen Titels. "Es verknüpft klassische Point&Click-Traditionen mit der Spannung von Survival in der eisigen Wildnis sowie den Erkundungsreizen aktueller Erzählspiele à la Firewatch oder Everybody's Gone to the Rapture."Inhaltlich wurde das Abenteuer nicht verändert, Gegenstände lassen sich jetzt aber mit Touch, Move oder den Vive-Controllern drehen, um sie zu untersuchen. Außerdem kann man die Umgebung in einem Komfort-Modus erkunden.Letztes aktuelles Video: VR-Starttrailer