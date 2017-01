God Wars: Future Past: Taktik-Rollenspiel erscheint Ende März in Europa - 4Players.de

Das Taktik-Rollenspiel God Wars: Future Past erscheint in unseren Breiten am 31. März für PlayStation 4 und Vita, wie NIS America bekanntgegeben hat. Der Publisher weist außerdem auf die offizielle Facebook-Seite hin, wo Fans japanischer Geschichten Hintergrundinformationen finden sollen. In der kommenden Woche startet doch außerdem ein Wettbewerb, dessen Gewinner oder Gewinnerin eine Reise nach Japan erhält.God Wars: Future Past vermischt den Konflikt dreier Kriegsparteien im alten Japan mit fernöstlicher Folklore. Das Charakterdesign stammt von Mino Taru (Love Plus), für das Monsterdesign zeichnet Sawaki Takeyasu ( El Shaddai ) verantwortlich.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer