God Wars: Future Past: Erscheint einige Monate später - 4Players.de

Das Taktik-Rollenspiel God Wars: Future Past erscheint nicht wie ursprünglich vorgesehen Ende dieses Monats, sondern am 16. Juni. Das hat NIS America recht knapp bekannt gemacht. Als Grund gibt der Publisher notwendige Änderungen an der Balance an.God Wars: Future Past vermischt den Konflikt dreier Kriegsparteien im alten Japan mit fernöstlicher Folklore. Das Charakterdesign stammt von Mino Taru (Love Plus), für das Monsterdesign zeichnet Sawaki Takeyasu ( El Shaddai ) verantwortlich.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer