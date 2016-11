Ken Follett's The Pillars of the Earth: "Interaktive Literatur" im Video: Kurze Einblicke in die Umsetzung von "Die Säulen der Erde" - 4Players.de

Screenshot - Ken Follett's The Pillars of the Earth (Android) Screenshot - Ken Follett's The Pillars of the Earth (Android) Screenshot - Ken Follett's The Pillars of the Earth (Android) Screenshot - Ken Follett's The Pillars of the Earth (Android)

Daedalic Entertainment und die Bastei Lübbe AG arbeiten seit geraumer Zeit an "Die Säulen der Erde" (The Pillars of the Earth), dem Spiel zum gleichnamigen Bestseller von Ken Follett. Sie bezeichnen die Umsetzung selbst als "Interaktive Literatur" für PC, Mac, iPad, PlayStation 4 und Xbox One. "Dabei wird das Spiel mehr als ein ergänzendes Medium zum Buch sein und die Geschichte auf eine neue, interaktive Art erzählen. Rund 20 Personen arbeiten derzeit an der Adaption (...) Die Autoren kooperieren im Zuge des Projekts mit dem Follett Office wie auch mit Ken Follett selbst", erklärten die Entwickler. Einen kurzen Blick auf die Adaption erlaubt der folgende Teaser-Trailer.Letztes aktuelles Video: Teaser"England, 12. Jahrhundert: Der Mönch Philip wird Prior des kleinen Klosters Kingsbridge. Zur selben Zeit wächst der junge Jack gemeinsam mit seiner Mutter als Outlaw im Wald auf. Durch seine Ausbildung zum Steinmetz beginnt seine Karriere als großer Baumeister. Bald führt ihn sein Weg nach Kingsbridge, wo er eine der bedeutendsten Kathedralen Englands errichten wird. Die Geschwister Aliena und Richard müssen sich nach der Gefangennahme und Ermordung ihres Vaters, des Grafen von Shiring, allein durchschlagen. Aliena gelobt, nicht zu ruhen, bis ihr Bruder rechtmäßiger Graf von Shiring wird. Auch ihr Weg führt nach Kingsbridge. Als geschickte Händlerin unterstützt sie den Kathedralenbau und verliebt sich in Jack. Doch Kingsbridge und seinen Bewohnern droht Gefahr. Philips Erzrivalen, Bischof Waleran, und dem rachsüchtigen Adeligen William, der von Aliena zurückgewiesen wurde, ist der Aufstieg der Stadt ein Dorn im Auge. Sie wollen Kingsbridge brennen sehen."