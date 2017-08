Die Säulen der Erde: Gronkh erhält eine Sprecherrolle - 4Players.de

In der deutschen Version von Die Säulen der Erde wird Gronkh (Erik Range) in einer Gastrolle zu hören sein. Er spricht den Kantor. Der Kantor ist der friedliche Chorleiter im Spiel, der für die Kirchenmusik verantwortlich ist. In der englischen Version schlüpft Ken Follett in die Rolle.Der erste Teil des interaktiven Romans von Daedalic Entertainment trägt den Titel "Aus der Asche" und wird am 15. August 2017 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. "Das Entwicklerteam nahm den 1200 Seiten starken Weltbestseller 'Die Säulen der Erde' von Ken Follett als Grundlage und verwandelte die Geschichte in einen interaktiven Roman. Im 2D Point and Click-Adventure schlüpft der Spieler in die Haut von drei spielbaren Protagonisten und erlebt mit ihnen einen nicht linearen Handlungsstrang. Insgesamt besteht das 'Die Säulen der Erde'-Spiel aus drei Teilen mit jeweils sieben Kapiteln und Spieler erwerben den Titel mit einem Season Pass.""'Die Säulen der Erde' spielt im England des 12. Jahrhunderts. In einer Zeit, in der das Land von großer Armut und Kriegen heimgesucht wird. In der fiktionalen Stadt Kingsbridge beginnt der Bau einer Kathedrale, die für die Einwohner der Stadt ein Zeichen für Reichtum und Sicherheit bedeutet. Der Mönch Philip wird Prior des kleinen Klosters Kingsbridge, während der Junge Jack zu einem talentierten Baumeister heranwächst, und den Auftrag erhält, die neue Kathedrale fertigzustellen. Zur gleichen Zeit müssen sich Aliena und ihr jüngerer Bruder Richard nach der Gefangennahme und Ermordung ihres Vaters, des Grafen von Shiring, allein durchschlagen und ihr Weg führt sie ebenfalls nach Kingsbridge. Philips Erzrivalen, Bischof Waleran, und dem rachsüchtigen Adeligen William, der von Aliena zurückgewiesen wurde, ist der Aufstieg der Stadt allerdings ein Dorn im Auge. Sie wollen Kingsbridge brennen sehen."Letztes aktuelles Video: Neun Minuten Spielszenen