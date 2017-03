Master X Master: City-of-Heroes-Verstärkung und Closed-Beta-Termin angekündigt - 4Players.de

Der Statesman aus City of Heroes wird schon bald die Charakterriege von Master X Master verstärken, wie NCSOFT mitteilt . Spielerisch soll er sich als Brecher an vorderster Front beweisen, indem er Schaden für sein Team einsteckt und das Kampfgeschehen mit einer Reihe heroischer Fertigkeiten auf dem Boden und aus der Luft kontrolliert. "Wir haben uns entschieden Statesman als Anerkennung der Fans und Hommage an die Franchise ins Spiel zu bringen", so Sean Corcoran, Senior Brand Manager bei NCSOFT West. "City of Heroes ist Teil unserer Geschichte und war perfekt geeignet, um auch wie andere Charakter von NCSOFT-Spielen in Master X Master eingebracht zu werden."Darüber hinaus soll vom 6. bis zum 27. April 2017 ein geschlossener Betatest des Action-MOBAs (zur Vorschau ) stattfinden, wo der Statesman zum ersten Mal angespielt werden könne. Mit dem Beginn der Closed Beta sollen zudem verschiedene Gründerpakete mit einer Startauswahl an Mastern und exklusiven Boni erhältlich sein. Zum offiziellen Stapellauf im Sommer werden mehr als 30 Master versprochen. Ansonsten soll Master X Master kostenlos spielbar sein, wobei sich allgemeine Inhalte mit der Zeit freispielen lassen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Die Rueckkehr eines Helden