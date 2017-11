Master X Master: Action-MOBA wird Ende Januar 2018 eingestellt

Alle Spieler erhalten 500.000 X-Coin, um alle Inhalte freischalten zu können.

Alle Spieler können den von der Community entworfenen Lua-Skin für 1 X-Coin erwerben.

Echtgeld-Käufe im MXM-Shop werden permanent deaktiviert.

Alle Spielmodi werden aktiviert und sind jederzeit verfügbar.

Alle zwischen dem 30. August und dem 16. November getätigten Käufe werden in vollem Umfang zurückerstattet. Das wird automatisch innerhalb der nächsten 7–14 Tage und über dieselbe Methode geschehen, mit der ein Kauf getätigt wurde, sofern die Zahlungsart dies unterstützt. Zusätzliche Details zu Rückerstattungen findet ihr in der FAQ."

NCSOFT wird den Betrieb von Master X Master (kurz MXM) komplett einstellen. Der letzte Tag des Spiels wird der 31. Januar 2018 sein. Die Action-MOBA ging nach einem Betatest im Juni 2017 offiziell an den Start."Die Entscheidung, den Spielbetrieb einzustellen, ist uns nicht leichtgefallen, aber letzten Endes haben wir uns aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschieden. Dabei haben wir mehrere Alternativen in Betracht gezogen, jedoch war keine nachhaltig genug. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass MXM etwas Besonderes ist und viele neue Ideen in das MOBA-Genre eingebracht hat, aber beim Versuch, eine eigene Nische zu schaffen, haben wir es nicht geschafft, genügend Spieler zu begeistern", erklärt der Hersteller Weiter heißt es: "Die verbleibende Laufzeit des Spiels werden wir nutzen, um der Community unseren Respekt zu erweisen und uns für eure Unterstützung zu bedanken. Wir wissen, dass dies traurige Neuigkeiten für alle aktiven Spieler sind – ihr könnt uns glauben, dass uns dieser Schritt nicht leicht gefallen ist. In Anerkennung all derjenigen, die das Spiel mit Freude spielen, werden wir bis zur Schließung der Server folgende Änderungen am Spiel vornehmen:"Wir sind unglaublich dankbar für die Community, die um MXM herum gewachsen ist, und eure Unterstützung für das Spiel. Wir sahen MXM als eine Herausforderung des Status quo – eine Aufmischung der Spielmechaniken, um das MOBA-Genre zu revitalisieren und Spieler zu begeistern, die ihre Fähigkeiten voll ausreizen wollen – aber letztendlich war es nicht genug, um im Umfeld der etablierten Größen bestehen zu können. Es ist wirklich atemberaubend, Teil der Kreativität und Leidenschaft dieser Community gewesen zu sein: all die Kunstwerke, Videos und Guides, das wachsende Gameplay und Meta, wenn neue Master eingeführt wurden, die Online-Wettbewerbe auf höchstem Niveau und so viel mehr - VIELEN DANK!"Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer