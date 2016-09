Escape from Tarkov: Spielszenen aus der geschlossenen Alpha-Version - 4Players.de

Battlestate Games hat neues Videomaterial aus der geschlossenen Alpha-Version von Escape From Tarkov veröffentlicht. Das Video zeigt die sich dynamisch verändernden Wetterbedingungen und Tageszeiten aus der Perspektive eines ehemaligen USEC-Agenten in unterschiedlichen Umgebungen - ständig im Kampf gegen ehemalige USEC-Partner oder Plünderer. Neben den Kampfsituationen sind das Interface für den Handel, die Funktionsweise des Waffen-Moddings sowie verschiedene Waffenapplikationen zu sehen. Escape from Tarkov ist ein selbst ernanntes "Hardcore-Online-Spiel", das Shooter- mit Rollenspiel-Elementen verbindet. Zugang zur geschlossenen Testphase können interessierte Spieler durch den Erwerb einer Pre-Order-Version erhalten. Die geschlossene Beta-Phase ist noch für 2016 geplant.Letztes aktuelles Video: Closed Alpha Spielszenen 2