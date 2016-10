Escape from Tarkov: Entwickler zeigen überarbeitete Grafik - 4Players.de

Verbesserte Shader mit zusätzlichen PBR-Features

Ambient Light Portals (verbesserte Innenbeleuchtung)

Vollständige und verbesserte Himmelsbeleuchtung im kompletten Tageslicht-Zyklus

Neue SSAO (Screen Space Ambient Occlusion)

Contact Ambient Obscurance (Umgebungsverdeckung)

Neues Tone Mapping

Augen-Anpassung

Verbesserte SSR (Screen Space Reflections)

Neue Farbkorrektur

Überarbeitete und verbesserte Texturen von Charakteren, Waffen und Objekten

Gelände- und Vegetationsoptimierung

Screenshot - Escape from Tarkov (PC) Screenshot - Escape from Tarkov (PC) Screenshot - Escape from Tarkov (PC) Screenshot - Escape from Tarkov (PC) Screenshot - Escape from Tarkov (PC) Screenshot - Escape from Tarkov (PC)

Das russische Entwicklerstudio Battlestate Games hat erste Screenshots veröffentlicht, die die überarbeitete Grafik von Escape from Tarkov zeigen. Der "Hardcore-Online-Shooter" mit Rollenspiel-Elementen befindet sich aktuell in der Vorbereitungsphase für den Beta-Test. Das kommende Update bringt Änderungen an den grafischen Elementen, optimiert die Leistung und verändert den visuellen Eindruck des Spiels.Grafische Veränderungen: