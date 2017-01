Escape from Tarkov: Erweiterte Alpha hat begonnen und Rückblick auf 2016 - 4Players.de

Pünktlich zum Jahresanfang blickt das Team von Battlestate Games auf die Entwicklungsfortschritte von Escape From Tarkov im Jahr 2016 zurück. Im folgenden YouTube-Video werden wichtige Meilensteine erwähnt, die Schlüsselphasen der Projektentwicklung beschrieben und die zukünftigen Pläne erläutert. Außerdem hat die erweiterte Alpha-Phase begonnen. Von den Entwicklern heißt es weiter: "Das neue Raid-Gebiet 'Wald' fordert perfide Taktiken, damit sich die Spieler nicht in der dichten Vegetation verirren oder auf den weiten Lichtungen zum leichten Ziel für Gegner werden. In der Erweiterung können Waffen nun kaputtgehen und repariert werden, was für ganz neue Spielerfahrungen sorgt. Gruppen können erstellt werden, um gemeinsam auf Raubzüge zu gehen. Alle Features der bisherigen Alpha sind weiterhin enthalten wie Handel, Leveln, Bestandsverwaltung sowie eine voll funktionsfähige Vernetzung. Verbessert wurde die Spielphysik und es wurde konstant an Fehlerbehebungen sowie Leistungsverbesserung gearbeitet. In den nächsten Tagen wählt Battlestate Games neue Tester für die erweiterte Alpha unter den Besitzern der Vorbesteller-Pakete Prepare For Escape und Left Behind aus. Die Chance ausgewählt zu werden, ist für frühe Vorbesteller größer."Die Entwickler beschreiben ihr Projekt als "hyperrealistisches Hardcore-Onlinespiel, das Shooter- und Rollenspiel-Elemente vereint". Der Titel spielt in der abgeschotteten russischen Stadt Tarkov, in der es zu einem Konflikt zwischen zwei privaten Militärunternehmen kommt.