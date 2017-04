Escape from Tarkov: Als Mitglied der NPC-Fraktion Beute sammeln und Spielern das Leben schwer machen - 4Players.de

Wer in Escape from Tarkov zusätzliche Beute sammeln oder einfach nur so anderen Spielern das virtuelle Leben schwer machen will, kann auch als Mitglied der Scav einsteigen, sonst vom Spiel gesteuerte Banditen. Wer das macht, findet sich zu einem zufälligen Zeitpunkt an einem zufälligen Ort mit zufällig zusammengestellter Ausrüstung wieder.Der Vorteil: Wer im Raid getötet wird, verliert nicht die Ausrüstung seines Hauptcharakteres. Dem überträgt man vielmehr die als Scav erbeuteten Gegenstände. Spielszenen dieses Modus' zeigt das folgende Video.Letztes aktuelles Video: Scav-Spielszenen