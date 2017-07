Escape from Tarkov: Geschlossene Betaphase eingeläutet - 4Players.de

"Versicherung: Für einen kleinen Betrag in Ingame-Währung können Waffen und Ausrüstung versichert werden, was die Chancen erhöht, sie nicht zu verlieren.

Loot und Handel: Die Closed Beta enthält einen neuen Händler, Loot, Medizin, sowie viele weitere neue Items zum Kaufen, Verkaufen und Handeln. Das verbesserte Wirtschaftssystem erlaubt es, mit Gegenständen auf Marktplätzen zu handeln und richtet sich in den Loot-Drops nach ihrer Beliebtheit und Seltenheit innerhalb des Wirtschaftskreislaufs.

Waffen: Neue Waffen-Elemente und Munition zum individuellen Anpassen der Ausrüstung sowie die Einführung der Maschinenpistole MP5 geben Spielern noch mehr Möglichkeiten ihr Arsenal nach ihrem persönlichen Geschmack auszurichten - in einem Spiel, das bereits tausende von Waffenkombinationen und Upgrades bietet.

Locations: Es stehen insgesamt vier verschiedene Karten zur Verfügung: Customs, Woods, Factory sowie Shoreline, die sich jeweils in Größe und der Art des Geländes unterscheiden. Die Karte Shoreline ist die neueste und größte Karte im Spiel.

Allgemeiner Chat: Chat-Kanäle, die allen Spielern zur Verfügung stehen, um nützliche Informationen auszutauschen oder sich für Raids zu verabreden."

Battlestate Games hat die geschlossene Betaphase von Escape from Tarkov eingeläutet. Die Closed-Beta steht allen bisherigen Spielern sowie neuen " Pre-Order-Kunden " (ab 34,99 Euro) zur Verfügung. Neue Spieler werden in verschiedenen Wellen eingeladen ("wer zuerst kommt, mahlt zuerst").Die Betaversion bietet eine neue Karte (Shoreline), neuen Waffen-Elemente sowie ein angepasstes Wirtschafts- und Versicherungssystem.Die Entwickler beschreiben ihr Spiel wie folgt: "Escape from Tarkov ist ein Hardcore-MMO mit Shooter- und Rollenspielelementen. Die Geschehnisse ereignen sich in der russischen Stadt Tarkov, die von der Außenwelt abgeschottet und von ansässigen militärischen Privatfirmen ins Chaos gestürzt wurde. Die gefährliche Umwelt im Gefechtssimulator von Escape from Tarkov setzt einige Custom System-Module ein, sodass ein unglaublich fesselndes Gameplay erschaffen wird, bei dem die Spieler das Gefühl haben, sich tatsächlich mittendrin zu befinden. Spieler haben die Auswahl aus nahezu unzähligen, realitätsnahen Kombinationen von Waffen und Upgrades. Sie können Fähigkeiten erlernen, welche sich mit der Zeit verbessern- oder unter Umständen auch verschlechtern können, je nachdem wie sie intensiv sie vom Spieler eingesetzt werden."Letztes aktuelles Video: Closed Beta Launch