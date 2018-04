Escape from Tarkov: Update 0.8: Karte "Interchange", Profil-Reset und mehr - 4Players.de

Entwickler Battlestate Games hat das Update 0.8 für die Closed Beta von Escape from Tarkov veröffentlicht. Der Patch erweitert den Shooter um die neue Karte "Interchange", die eher modern ist - etwas untypisch im Vergleich zu den sonstigen Umgebungen in Tarkov. Neben offenen Straßen umfasst sie auch ein großes Shopping-Center mit verwinkelten Geschäften und Restaurants. Anfangs werden sich auf Interchange keine KI-Gegner in die Raids der Spieler einmischen, was sich mit den kommenden Patches jedoch ändern wird. Zudem wird ein neuer Händler eingefügt, der verschiedene Kleidungsstücke und Ausrüstung verkauft: Ragman.Mit dem Update soll auch die Spielphysik optimiert und die Latenz verringert werden. "So wurde vor allem auf der neuen Karte das Rendering der Objekte in der Umgebung verbessert, wodurch die Performance erhöht werden konnte. Die Entwickler möchten dabei aber anmerken, dass die neuen Methoden experimentell sind und vereinzelt zu Problemen führen können. Alle Fehler, die durch die neuen Mechaniken auftreten, können Spieler wie gewohnt über das Bug-Reporting melden und werden umgehend behoben. Neben diesen Verbesserungen führt das Update 0.8 ein Basic Training ein, das neuen Spielern beim Verstehen und Meistern der grundlegenden Spielmechaniken hilft.""Wie versprochen erweitern wir das Spiel nach und nach um neue Features und realistische Mechaniken", so Nikita Buyanov, Geschäftsführer von Battlestate Games. "Ab jetzt müssen Spieler mehr Zeit in das Laden und Entladen ihrer Magazine investieren, sowie die Anzahl der Patronen im Magazin und im Patronenlager im Auge behalten. Dabei ist zu beachten, dass die unterschiedlichen Magazine das Laden und Entladen auf verschiedene Weise beeinflussen. Außerdem gibt es jetzt eine passende Charakter-Fähigkeit dafür: Mag Drills.""Zu den weiteren Neuerungen zählen Waffen wie die Springfield Armory M1A, Remington 870, AAR, APB und neue Modelle der AK, sowie Gegenstände zur Waffenmodifikation. Insgesamt erweitert Patch 0.8 das Spiel um 60 neue Gegenstände, darunter Taschen, Schutzwesten, Helme, Munition, Med-Cases, Mützen und Brillen. (...) Mit diesem Update wurde zudem der lang erwartete Profil-Reset aller Spieler durchgeführt."Mit den nächsten Updates sollen neue Kampfmechaniken, ein erweitertes Schutzausrüstungs-System, ein Marktplatz, das Versteck und vieles mehr eingebaut werden. Performance und Latenz sollen ebenfalls weiter verbessert werden. Die Entwicklung und Tests dieser Features werden maßgeblich Auswirkungen auf den Start der Open Beta haben.