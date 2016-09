Valkyria: Azure Revolution: Story-Trailer und Details zu dem Strategie-Rollenspiel - 4Players.de

Bei der Tokyo Game Show hat SEGA auch Valkyria: Azure Revolution für PlayStation 4 und PS Vita präsentiert . In dem von "Media Vision" entwickelten Strategie-Rollenspiel wird das kleine "Jutland" von dem größeren Reich "Rus" bedroht und blockiert. Das Reich "Rus" erlebte mit der Entdeckung des azurfarbenen Kristalls "Ragnite" einen rasanten technologischen Fortschritt und vergrößerte dadurch sein Hoheitsgebiet. "Ragnite" wird als Energiequelle verwendet, besitzt aber auch "magische Eigenschaften". Zusätzlich zu den Menschen leben ebenfalls "Valkyria" in der Welt, die übernatürlich und fast schon gottgleich wirken.In Valkyria: Azure Revolution übernimmt man die Rolle von Amleth, einem jungen Kommandeur der Anti-Valkyria-Elite-Einheiten in Jutland. Grundlegend wird der Spielablauf so aussehen, dass man sich in der Basis auf die Mission vorbereitet, dann das Schlachtfeld betritt, die Einsatzziele angeht und abschließend wieder zur Basis zurückkehrt (vergleichbar mit einem Dungeon). Generell soll das Echtzeit-Kampfsystem an Valkyria Chronicles erinnern. Als Reaktion auf die Kritik an der ersten Kampfdemo wollen die Entwickler die Rollenspiel-Elemente stärker ausbauen und wenig actionorientiert gestalten. Valkyria: Azure Revolution wird Mitte Januar 2017 in Japan erscheinen. Wann und ob es auch in Europa veröffentlicht wird, ist noch unklar.Letztes aktuelles Video: TGS-Trailer 2016