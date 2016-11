Valkyria: Azure Revolution: Sega wird frühzeitig registrierten Spielern Demo zur Verfügung stellen - 4Players.de

Wer auf der japanischen Webseite von Valkyria: Azure Revolution bis zum 18. November seine E-Mail-Adresse einträgt, wird einen Download-Key für die so genannte "Battle Demo Ver. 2.0" erhalten, wie Gematsu aufgefallen ist. Es handele sich um die Demo, die u.a. auf der diesjährigen Tokyo Game Show präsentiert wurde.Der Code soll am 20. November über den japanischen PlayStation-Store verschickt werden. Wer ihn erhalten möchte, muss lediglich seine E-Mail-Adresse in dem Eingabefeld auf der offiziellen Webseite eintragen und mit Enter bestätigen.Registrierte Spieler erhalten mit der Veröffentlichung des japanischen Spiels am 19. Januar außerdem weitere Bonus-Inhalte, darunter eine erzählerische Download-Erweiterung sowie zusätzliche Ausrüstung und Gegenstände. Das gilt auch für alle, die ihre Adresse erst nach Ablauf der für die Demo geltenden Frist, aber bis spätestens 18. Januar eintragen.Einen Veröffentlichungstermin für Gebiete außerhalb Japans hat Sega noch nicht bekannt gegeben.Letztes aktuelles Video: Japanischer Trailer