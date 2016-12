Valkyria Revolution: Die Stadt Elsinore und das LeGION-Kampfsystem im Video - 4Players.de

SEGA Japan hat zwei weitere Videos zu Valkyria Revolution veröffentlicht. Der erste Clip zeigt die zentrale Stadt Elsinore. Der zweite Trailer demonstriert das LeGION-Kampfsystem. "Valkyria Revolution stellt zudem auch sinngemäß eine Revolution im traditionellen Valkyria Chronicles Universum dar, da es auf einem alternativen Zeitstrahl in der Ära der europäischen Industrialisierung stattfindet und das traditionelle rundenbasierte Strategie-Spielprinzip über alle Schlachtfelder hinweg gegen eine Hybrid-Prinzip aus Echtzeitschlachten und taktischer Strategie tauscht", erklärt der Publisher. Valkyria Revolution wird am 19. Japan 2017 in Japan unter dem Titel "Valkyria: Azure Revolution" erhältlich sein. In Europa soll es im zweiten Quartal 2017 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Auch die PS Vita wird versorgt (in digitaler Form).