Valkyria Revolution: Erscheint heute für PS4, Vita und Xbox One - 4Players.de

Heute erscheint das Rollenspiel Valkyria Revolution für PS4, Vita und Xbox One. Der Launch-Trailer zeigt Eindrücke des Kampfsystem und der Partymitglieder.Will Chan von Sega schreibt dazu im PlayStation.Blog : "Zunächst einmal handelt es sich bei Valkyria Revolution nicht um einen Nachfolger der Valkyria-Chronicles-Reihe: 'Spin-off' ist eine treffendere Bezeichnung. Es spielt auf einer völlig anderen Zeitachse, einem anderen Kontinent und in einem anderen Universum als seine Vorgänger, aber bekannte Elemente wie das wertvolle Mineral Ragnit und die legendären Wesen, die Valkyria, sind wieder mit dabei. Das Spiel wurde diesmal nicht vom Zweiten Weltkrieg beeinflusst, sondern von der Ära der Industriellen Revolution in Europa inspiriert. Im Fokus des Spiels steht ein Befreiungskrieg zwischen zwei sehr unterschiedlichen Nationen. Oh, aber der größte Unterschied liegt wohl im Kampfsystem. Die rundenbasierte Action wurde durch ein rasanteres, aber nicht weniger strategisches Kampfsystem ersetzt. Dieses hybride Kampfsystem kombiniert das Anpassen des Truppenverhaltens und der Ausrüstung mit Echtzeit-Kämpfen, was für ein paar sehr intensive Momente auf dem Schlachtfeld sorgen wird. (...) Unsere Waffenbrüder in Europa, die das Spiel vorbestellen oder sich ein limitiertes Launch-Exemplar schnappen, erhalten einen Soundtrack mit 12 Liedern des extrem talentierten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Stella Glow). Die Anzahl ist begrenzt (...)""Valkyria Revolution stellt zudem auch sinngemäß eine Revolution im traditionellen Valkyria Chronicles Universum dar, da es auf einem alternativen Zeitstrahl in der Ära der europäischen Industrialisierung stattfindet und das traditionelle rundenbasierte Strategie-Spielprinzip über alle Schlachtfelder hinweg gegen eine Hybrid-Prinzip aus Echtzeit-Schlachten und taktischer Strategie tauscht. (...)Es bedarf nur eines einzelnen Funken, um das Inferno des Krieges zu entfachen und das werden Spieler von 'Valkyria Revolution' umgehend erfahren. Fünf langjährige Freunde, getrieben von Rachegelüsten, stürzen einen ganzen Kontinent in einen fürchterlichen Krieg und opfern unzählige Unschuldige, aus einem Streit heraus, der auf verdrehen Halbwahrheiten und unverblümten Lügen basiert. Dieser 'Kreis der Fünf' bündelt und nutzt den Einfluss ihrer politischen und militärischen Positionen, damit sich die Einwohner ihres kleinen, ökonomisch unter Blockade stehenden Heimatlands zu einem mächtigen Widerstand zusammenschließen und gegen ihre imperialen Unterdrücker erheben. Werden die Mitglieder des 'Kreis der Fünf' als heldenhaft Befreier in Erinnerung bleiben oder werden ihre eigennützigen Motive sie als verräterische Verschwörer entlarven, die bereit sind, unzählige Leben für ihre persönliche Vendetta zu opfern?"Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer