Hero Defense: Konsolenadaptionen und PC-Relaunch im Anmarsch - 4Players.de

Happy Tuesday und Headup Games wollen Hero Defense im Oktober 2017 auch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Zudem ist ein PC-Relaunch des seit Mai 2016 erhältlichen Genremix' aus Echtzeit-Strategie, Tower Defense und Rollenspiel geplant, der von den Machern folgendermaßen beschrieben wird: "Hero Defense spielt in einer dunklen Fantasy-Welt voller Vampire, Werwölfe und Zombies und bietet als Kombination aus Echtzeitstrategie, Tower Defense und Rollenspiel eine interessante Herausforderung für ein breites Spektrum an Spielern.Die Aufgabe der Spieler besteht darin, das Land durch taktische Positionierung des Heldenteams gegen Horden bedrohlicher Monster zu verteidigen. Eine große Rolle spielt dabei das jeweils passende Waffenarsenal, eine harmonierende Helden-Kombination und der sinnvolle Einsatz von Upgrades und Spezialfähigkeiten. Durch bekannte Rollenspiel-Elemente wie Skilltrees, modifizierbare Waffen, Runen, Zauber und mächtige Auren besitzt Hero Defense eine enorme Spieltiefe."Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer