Hero Defense: Die fünf Helden und ihre Fähigkeiten im Trailer - 4Players.de

Headup Games und Happy Tuesday stellen im zweiten Video aus Hero Defense die Helden und ihre Fähigkeiten näher vor. Hero Defense versteht sich als Genre-Mix aus Echtzeit-Strategie, Rollenspiel und Tower Defense. Im Gegensatz zu Türmen werden (bis zu fünf) Helden auf den Karten bzw. in der Nähe der Laufwege der Gegner platziert, die dann die Feinde unter Beschuss nehmen. Dabei können die Helden im Verlauf der Story-Kampagne verbessert und modifiziert werden. Generell soll die Kombination der Stärken der Helden der Schlüssel zum Erfolg sein. Hero Defense wird am 15. August 2018 auf Xbox One und am 16. August 2018 auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht."Die Aufgabe der Spieler besteht darin, das Land durch taktische Positionierung des Heldenteams gegen Horden bedrohlicher Monster zu verteidigen. Eine große Rolle spielt dabei das jeweils passende Waffenarsenal, eine harmonierende Helden-Kombination und der sinnvolle Einsatz von Upgrades und Spezialfähigkeiten. Durch bekannte Rollenspiel-Elemente wie Skilltrees, modifizierbare Waffen, Runen, Zauber und mächtige Auren besitzt Hero Defense eine enorme Spieltiefe", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Feature 2 Heroes