The Fall Part 2: Unbound: Nachfolger des Science-Fiction-Abenteuers erscheint im Sommer für PC, PS4, Xbox One und Switch; Trailer zeigt erste Spielszenen - 4Players.de

Schon im vergangenen Jahr hatte Entwickler John Warner angekündigt, dass er die Geschichte der künstlichen Intelligenz A.R.I.D. fortführen will - jetzt hat sein Studio Over the Moon bekannt gemacht, dass The Fall Part 2: Unbound im Sommer dieses Jahres für Windows, Mac und Linux sowie PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird.Die Handlung wird direkt an den Vorgänger anschließen, wenn die von ihren Regeln entbundene KI A.R.I.D. neue Regeln finden muss, vermutlich um sich und ihren Handlungsrahmen zu definieren. Der Beschreibung des bereits auf Steam gelisteten Spiels zufolge will Warner eine "wahrlich bizarre Geschichte" erzählen. Die Pressemitteilung umreißt den erzählerischen Rahmen mit den folgenden Worten:"Die Diskussion um die von künstlicher Intelligenz möglicherweise ausgehende Gefahr rückt immer weiter in den Vordergrund. Können wir eine KI erschaffen, die uns dient? Eine, die wir kontrollieren können? Oder zumindest eine, die psychologisch gesund ist und keine Bedrohung für uns darstellt? Was bedeutet 'gesund' überhaupt? Können wir eine Definition dafür finden, die uns hilft eine KI zu erschaffen und gibt es eigentlich auch für den Menschen eine gute Definition des Begriffs? Woher weiß man, dass man gesund ist?"Spielerisch wird man in The Fall Part 2: Unbound buchstäblich verschiedene Perspektiven einnehmen, wenn A.R.I.D. in andere Roboter eindringt, um deren Fähigkeiten zu nutzen. Sie nimmt die Umgebung dabei auf verschiedene Arten wahr und erhält so Informationen, die sie zum Lösen von Rätseln kombinieren muss.Während die Pressemitteilung von einer Veröffentlichung des Spiels in diesem Jahr spricht, konkretisiert die Steam-Seite bereits den Zeitraum von Juli bis September als Zeitpunkt des Erscheinens.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer