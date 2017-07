Shakedown: Hawaii: Neues Video und Infos zum Retro-City-Rampage-Nachfolger - 4Players.de

Retro-City-Rampage

Auf dem PlayStation Blog gibt-Schöpfer Brian Provinciano Einblicke in Shakedown: Hawaii , das noch 2017 für PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, 3DS und PC ( Steam ) erscheinen soll. Während Retro City Rampage die Welt der Videospiele und Popkultur auf den Arm genommen habe, nehme sich Shakedown: Hawaii der riesigen Unternehmen, Wirtschaftskriminalität und absurdesten Geschäftspraktiken überhaupt an. Hier würden Geschäfte parodiert, die so dreist sind, dass man nicht mal wütend sein könne.Man spiele einen alternden CEO, der in einer Welt gelandet sei, die er nicht mehr versteht und einem Unternehmen, das langsam zu einem Relikt der Vergangenheit wird. Er habe entdeckt, dass Online-Shopping Verkäufe unrentabel gemacht hat, sein Taxi-Unternehmen durch Car-Sharing stirbt und Videoverleih nicht mal mehr existiert. Und so entschließe er sich zu drastischen Maßnahmen zu greifen, um das Unternehmen am Leben zu halten. Doch egal, ob man Avocado-Toast verkaufen oder versteckte Service-Gebühren erfinden möchte, das Spielprinzip bleibe das gleiche: Autos knacken, Kämpfe durchstehen und Schießereien überleben.Story-Missionen, kleine Jobs und Akquisitionen sollen es dem Spieler ermöglichen, Immobilien und Geschäfte in Besitz zu nehmen und mit dem daraus entstehenden Profit weitere Einkäufe zu tätigen und neue Märkte zu erschließen. Zudem könne man sich verkleiden und die Konkurrenz sabotieren, bedrohen, Schutzgelder erpressen und nebenbei Grundstücke "umverteilen". Weitere Infos gibt es auch auf der offiziellen Website sowie im neuen Video:Letztes aktuelles Video: Full-Reveal-Trailer