Shakedown: Hawaii: Entwicklung nähert sich der Ziellinie - 4Players.de

Zusammen mit einem neuen Trailer zur PAX East hat VBlank Entertainment auf seiner offiziellen Webseite auch ein kurzes Update zum aktuellen Entwicklungsstand von Shakedown: Hawaii gegeben: Demnach sind mittlerweile fast alle Inhalte fertig. Genauer gesagt sind nahezu alle Story-Missionen eingebaut und das Metaspiel zur Anschaffung von Geschäften für das eigene Imperium ist voll funktionsfähig. Derzeit konzentriert sich das Team auf den letzten Feinschliff, das Aufspüren von Bugs und Durchläufe in der Testabteilung."Es gilt noch viele Tests zu erledigen, also ist es noch nicht direkt um die Ecke", so der Entwickler hinsichtlich der Veröffentlichung, die ursprünglich für April 2017 vorgesehen war. "Aber es bedeutet, dass das Ende in Sicht ist."Im Spiel übernimmt man die Rolle des Protagonisten, der sich bereits in Retro City Rampage durch die Pixel-Stadt gewütet hat. Mittlerweile ist er jedoch 30 Jahre älter und CEO eines Imperiums. Dieses gilt es auszubauen, während man die Konkurrenz gleichzeitig vernichtet.Letztes aktuelles Video: PAX 2018 Teaser