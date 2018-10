Shakedown: Hawaii: Video-Überblick: Autos knacken, Schießereien überleben und das "große Geschäft" machen - 4Players.de

Vblank Entertainment, die Macher von Retro City Rampage , geben im Video einen Überblick über Shakedown: Hawaii , das im 1. Quartal 2019 für PC (Steam), PlayStation 4, PS Vita, Switch und Nintendo 3DS erscheinen soll. In der offenen Spielwelt baut man ein "legitimes" Unternehmen auf, indem man Missionen durchführt, Unternehmen erwirbt, Konkurrenten sabotiert, Grundstücke "umverteilt" und Schutzgeld eintreibt. Shakedown: Hawaii parodiert das "Big Business" und die absurdesten Geschäftspraktiken, die damit einhergehen.Man spielt einen alternden CEO, der in einer Welt gelandet sei, die er nicht mehr versteht und einem Unternehmen, das langsam zu einem Relikt der Vergangenheit wird. Er habe entdeckt, dass Online-Shopping "normale" Verkäufe unrentabel gemacht hat, sein Taxi-Unternehmen durch Car-Sharing stirbt und Videoverleih nicht mal mehr existiert. Und so entschließe er sich zu drastischen Maßnahmen zu greifen, um das Unternehmen am Leben zu halten. Doch egal, ob man Avocado-Toast verkaufen oder versteckte Service-Gebühren erfinden möchte, das Spielprinzip bleibe das gleiche: Autos knacken, Kämpfe durchstehen und Schießereien überleben. Darüber hinaus wird es noch zwei weitere Protagonisten geben.Letztes aktuelles Video: Gameplay Overview Trailer