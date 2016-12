Batman: The Telltale Series - Episode 1: Großer Performance-Patch für PC; erste Episode kostenlos bei Steam - 4Players.de

Für die PC-Version von Batman: The Telltale Series ist ein großer Patch (7,7 GB) via Steam veröffentlicht worden, der hauptsächlich Performance-Verbesserungen vornehmen soll. Die Entwickler schätzten, dass das Spiel fortan auf einer größeren Bandbreite an PCs besser laufen wird. Darüber hinaus können Renderqualität, Anti-Aliasing und Texturenqualität in den Grafikoptionen manuell eingestellt werden. Last but not least kann die erste Episode kostenlos bei Steam ausprobiert werden.Letztes aktuelles Video: Episode 1 Die ersten zehn Minuten mit Crowdplay