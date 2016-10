Psychonauts 2: Look and Feel: Video zeigt erste Tests zum Weltdesign und von Raz - 4Players.de

Danny1981 schrieb am 08.10.2016 um 16:16 Uhr

Seit Ewigkeiten mal wieder eingeloggt - erstaunlich, wie faul man sein kann, wenn es um eine Passworteingabe geht :D

Psychonauts 2 ist der einzige Plattformer / Actionadventure auf das ich echt hinfiebere!

Was ich an der Präsentation gut finde, ist die Nüchternheit.

Tim gefallen die Ballons nicht und er redet nichts schön, sondern man hat den EIndruck, dass er einfach aus Chef-Sicht seine sachliche Meinung zu allem abgibt.

Die Ballons finde ich übrigens auch nicht so toll und das Gleiten sieht auch nicht so spaßig aus wie im ersten Teil :)