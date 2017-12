Psychonauts 2: Veröffentlichung auf 2019 verschoben

Tim Schafer und Zak McClendon haben im folgenden Update-Video bekanntgegeben , dass sie bei der Entwicklung von Psychonauts 2 den ersten spielbaren Meilenstein erreicht hätten. Die Vollproduktionsphase sei angelaufen und fünf unterschiedliche Teams würden an den Levels arbeiten, heißt es weiter.Der angepeilte Veröffentlichungstermin im 3. Quartal 2018 (Juli bis September) könne aber nicht eingehalten werden. McClendon schließt vielmehr aus, dass das Spiel im nächsten Jahr erscheinen wird. Sie hätten schon einen Termin im Hinterkopf, wollen diesen jedoch nicht preisgeben. Ansonsten geht es in dem besagten Update-Video noch um die Aquato-Familie (die Familie von Raz).Letztes aktuelles Video: The Aquato Family