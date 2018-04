Where the Water Tastes Like Wine: Nordhagen: "Kommerziell gesehen ist es ein Desaster" - Umsetzungen geplant - 4Players.de

In einem ausführlichen Postmortem auf Medium blickt Johnnemann Nordhagen auf Where the Water Tastes Like Wine zurück, das erste federführend von ihm entwicklte Spiel nachdem er mit The Fullbright Company Gone Home fertiggestellt hatte. Nordhagen lässt dabei nicht nur auf die Entwicklung Revue passieren, sondern beschreibt die Veröffentlichung auch als Flop:"Kommerziell gesehen ist es ein Desaster. Ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber in den ersten Wochen haben es weniger gekauft als mir Leute auf Twitter folgen [...]"Nordhagen, dem zum Zeitpunkt dieser News 4.511 Personen auf Twitter folgen, habe bislang keinen Cent an dem Projekt verdient, in das er während der vergangenen vier Jahre 140.000 Dollar investiert habe und das insgesamt positiv von Kritikern und Spielern aufgenommen worden sei. Für Independent-Spiele, insbesondere experimentelle Projekte, zeichnet er deshalb ein recht pessimistisches Bild:"Vier Jahre später [nach Gone Home, Anm. d. Red.] scheint es eine schlechte Idee zu sein, überhaupt irgendein kommerzielles Spiel zu entwickeln, und das Risiko eines ambitionierten experimentellen Spiels einzugehen [...] wirkt sogar furchteinflößend."Nordhagen führt aber auch die positiven Seiten der Entwicklung auf. So sei er glücklich über die Gruppe von Autoren, die die im Spiel erzählten Geschichten geschrieben haben. Er zeigt sich von den Sprechern, darunter Sting sowie zahlreiche bekannte Stimmen aus Film, Fernsehen und Videospielen, ebenso begeistert wie von seiner Zusammenarbeit mit Komponist Ryan Ike und dessen Soundtrack Gleichzeitig kritisiert Nordhagen Fehler, die er gemacht habe. Dazu zähle eine fehlende Qualitätssicherung. Die habe er zwar genutzt, aber hauptsächlich zum Aufspüren technischer, nicht inhaltlicher Probleme. Ihm selbst hätte außerdem die Erfahrung gefehlt ein solches Projekt zu leiten, was sowohl für kreative als auch die wirtschaftliche Aspekte gelte. Doch immerhin:"Glücklicherweise habe ich aber eine Menge gelernt, so dass viele der Probleme entweder bereits behoben wurden oder in Zukunft behoben werden sollen. Das Spiel als solches wird deshalb nicht nur für aktuelle und zukünftige Spieler, sondern auch auf zukünftigen Plattformen ein besseres sein."Dass Where the Water Tastes Like Wine auf weiteren Systemen erscheinen soll, war stets bekannt. Um welche es sich dabei handelt, hatte Nordhagen allerdings noch nicht preisgegeben. In unserem Test zeichneten wir das außergewöhnlich stimmungsvolle Abenteuer erst vergangene Woche mit Gold aus.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer