Rock Band VR: Erscheint am 23. März; Informationen und Video zum Spiel - 4Players.de

Oculus VR und Harmonix haben Informationen zum Virtual-Reality-Ableger der Musikspielreihe veröffentlicht und bekanntgegeben, dass Rock Band VR am 23. März erscheinen soll. Die nachfolgenden Spielszenen verdeutlichen, wie es aussieht auf der virtuellen Bühne zu stehen.Das Paket mit der nachgeahmten Stratocaster von Fender ist in Nordamerika bereits für knapp 70 Dollar vorbestellbar . Die deutsche Amazon-Niederlassung führt es noch nicht. Der Gitarren-Controller ist mit Rock Band 4 , entweder auf PlayStation 4 oder Xbox One, kompatibel und wird ggf. über einen Adapter am PC angeschlossen. Wer Rock Band VR spielen will, benötigt außerdem einen Touch-Controller: Dieser wird mithilfe des jedem Touch beiligenden Adapters an der Gitarre befestigt.Da die Bewegungen der Gitarre über Touch erfasst werden, dienen Bewegungen des Instruments zur Kommunikation mit den virtuellen Band-Mitgliedern. Per Teleportation ändert man die Position auf der Bühne und über den Tremolo-Hebel aktiviert man verschiedene Effekte. Im klassischen Rock-Band-Modus spielt man dabei auch in der Virtual Reality lediglich vorgegebene Noten nach, die große Neuerung ist allerdings der Performance-Modus: Ist der aktiviert, experimentiert man mit Tonhöhe, Takt und Geschwindigkeit, um jedem Auftritt eine individuelle Note zu verpassen.Im Verlauf der Kampagne soll man schließlich eine "tiefgehende, interaktive" Geschichte erleben, während Ranglisten zum Wettstreit mit Freunden einladen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen