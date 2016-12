Full Throttle: Vollgas: Erster Trailer aus dem Remake des Lucas-Arts-Adventures - 4Players.de

Noch vor der PlayStation Experience 2016 hat Double Fine Productions einen First-Look-Trailer zu Full Throttle Remastered veröffentlicht. Das Remake des Lucas-Arts-Adventures, das in Deutschland unter dem Titel Vollgas im April 1995 erschien, wird handgezeichnete Grafiken, hochaufgelöste 3D-Hintergründe und eine überarbeitete Sound-Kulisse bieten. Außerdem wird man auf den klassischen Modus umschalten können, der prinzipiell dem alten Spiel entspricht (Grafik, Audio, Interface). Auch ein Misch-Modus (Klassiker und Remake) sowie ein Kommentar von den Entwicklern werden geboten. Das Remake des Point-and-Click-Adventures rund um Ben Throttle (Anführer der Motorradgang Polecats) wird im nächsten Jahr erscheinen.Letztes aktuelles Video: Remastered - PSX 2016 First Look