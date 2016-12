Full Throttle: Tim Schafer blickt auf den Klassiker zurück - 4Players.de

Double Fine Productions arbeitet derzeit u. a. an Full Throttle Remastered und Tim Schafer, der bereits bei Lucas Arts an dem Adventure gewerkelt hat und nun der Frontmann von Double Fine ist, wirft im folgenden Making-of-Video einen Blick zurück auf den Klassiker mit Ben Throttle (Anführer der Motorradgang Polecats). Das Remake des Lucas-Arts-Adventures, das in Deutschland unter dem Titel Vollgas im April 1995 erschien, wird handgezeichnete Grafiken, hochaufgelöste 3D-Hintergründe und eine überarbeitete Sound-Kulisse bieten. Außerdem wird man auf den klassischen Modus umschalten können, der prinzipiell dem alten Spiel entspricht (Grafik, Audio, Interface). Full Throttle Remastered soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: The Making of Full Throttle