Rez Infinite: PC-Version mit optionaler VR-Unterstützung (HTC Vive und Oculus Rift) veröffentlicht - 4Players.de

Das ultimative Paket: Area 1 bis 5 des klassischen Rez wurden komplett remastert und ein völlig neues, freies Flugerlebnis wurde mit Area X hinzugefügt.

Rez in höchster Auflösung: Uneingeschränkte Spielauflösung und die bis zu doppelte Texturauflösung ermöglichen messerscharfe Visuals.

Verbesserte Soundscapes: Die unvergleichliche Musik und Soundeffekte von Rez sind als 3D-Audio umgesetzt.

Optionale Virtual Reality: Das gesamte Spiel kann nun entweder im DesktopModus oder in VR mit HTC VIVE oder Oculus Rift gespielt werden.

View-Modus: Spieler können sich durch das Drücken der V-Taste in ihrer Umgebung umsehen oder besondere Momente einfangen. Wird im Desktop-Modus gespielt, kann man sich mit dem linken Joystick oder der Maus bei gedrückter linken Maustaste umsehen, in VR geht dies durch das simple Drehen des Kopfes. Mit einem erneuten Drücken der V-Taste kann der Modus wieder verlassen werden.

Enhance Games hat Rez Infinite für PC (via Steam ), HTC Vive und Oculus Rift veröffentlicht. Das Spiel wurde von dem unabhängigen Entwicklerstudio Monstars Inc. sowie Resonair entwickelt und von Enhance Games für PC umgesetzt. Die PC-Umsetzung kostet 24,99 Euro. Zum Verkaufsstart gibt es in den ersten beiden Wochen einen Rabatt von 20% sowie den Digital Deluxe DLC kostenlos dazu."Wir freuen uns riesig, Rez beziehungsweise Rez Infinite für den PC zu veröffentlichen. Es hat eine Weile gedauert, aber dafür haben wir jetzt die ultimative Version", sagt derGründer von Enhance Games und Rez-Erfinder Tetsuya Mizuguchi. "Mit 4k-Support, bis zu doppelter Texturqualität, erweiterten Grafikeinstellungen und verschiedenen Controller-Optionen wollen wir das Spiel einem ganz neuen Publikum näherbringen, das Rez entweder noch nie erlebt hat, oder es schon lange nicht mehr gespielt hat. Außerdem kann es endlich auch mit Oculus Rift und HTC Vive in Virtual Reality gespielt werden." Enhance Games hat zudem angekündigt, dass Rez Infinite noch dieses Jahr für Google Daydream erscheinen wird.Der Digital Deluxe DLC "enthält den digitalen Area-X-Sampler mit sieben Tracks von Hydelic (mit vier brandneuen Tracks der Area X), einen digitalen Auszug des Rez Infinite Retrospective Artbook, das von iam8bit produziert und dort exklusiv verkauft wird, über 20 Desktophintergründe und ein Set aus originalen RezAvataren."Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: PC-Trailer"Auch iam8bit feiert den Launch der PC-Version und hat sich einmal mehr mit Enhance Games zusammengeschlossen, um eine PC Collector's Edition zu veröffentlichen. Sie enthält eine Audiokassette mit den Area X-Tracks des Digital Deluxe DLCs, den digitalen Download der Tracks und einen Steam-Downloadcode für das Spiel. Von der PC Collector's Edition werden nur 888 Stück produziert und sie wird auf iam8bit erhältlich sein."